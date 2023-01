Harroui-Samp, accordo a un passo Piace Nsame

SASSUOLO

Fatta, o quasi, per Abdou Harroui alla Sampdoria. C’è l’ok del giocatore e c’è l’accordo tra le due società sulla formula (prestito con riscatto obbligatorio in caso di salvezza dei blucerchiati) che farà del centrocampista olandese, 12 presenza, due dal 1’ e un gol in stagione, un giocatore della Samp. Sarà questo il primo ‘squillo’ del mercato di gennaio del Sassuolo, che in entrata starebbe lavorando su centrocampo e attacco (piace Sohm del Parma, non meno che Nsame, centravanti ex Venezia oggi allo Young Boys) ma ha offerte soprattutto per sfoltire la rosa. Il Foggia vuole il portiere Russo, l’Auxerre segue Antiste, il Torino allunga la lista delle pretendenti (c’era già il Bologna) per Kyriakopulos, mentre dalla Germania (Schalke04) si fanno insistenti le voci che vorrebbero in partenza anche Ayhan e circostanziate quelle che danno Palmeiras e Vasco Da Gama sulle tracce di Matheus Henrique.

s.f.