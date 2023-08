Henrique gioca sempre "Lavoro duro per crescere"

E dire che due anni fa, appena sbarcato nel ‘mondo nuovo’ del calcio italiano, spiegava come la difficoltà più grossa, per un brasiliano che si affacciava al calcio di casa nostra, fosse l’intensità con la quale si giocava. La lezione, Matheus Henrique, deve averla mandata a memoria, e tutta questa intensità, evidentemente, ha imparato a gestirla dal momento che il precampionato del Sassuolo, al numero 7 neroverde, ha imposto gli straordinari del caso. 45’ accanto a Boloca contro il Real Vicenza, 90’ contro il Pafos e altrettanti contro lo Spezia, 80’ contro il Suditirol e poi ancora 90’ a Parma e 80’ a Wolsfburg. Accanto a Boloca, poi a Thorstvedt, poi a Lopez: il secondo mediano cambia spesso, Henrique è sempre lì: il suo precampionato (485’ su 540’ in campo) è degno di Stakanov e ne fa uno dei probabili protagonisti del terzo Sassuolo di Dionisi.

Henrique, del resto, con Dionisi è arrivato e con Dionisi è cresciuto: 25 presenze e zero gol nel 4-2-3-1 con il quale il tecnico toscano ha cominciato la sua avventura neroverde, 29 gettoni e 4 gol nel Sassuolo della scorsa stagione, dentro un 4-3-3 che ne ha esaltato le capacità di inserimento e, oggi che si torna al doppio mediano, rieccolo lì, al suo posto, uso a obbedir tacendo, ma spinto dalla stessa voglia di imparare con la quale si mise a disposizione nell’estate del 2021, appena acquistato dal Sassuolo che al Gremio versò, peraltro, cifra non indifferente. "Mediano o mezzala va bene comunque: per me cambiano un po’ i tempi di gioco e le modalità degli inserimenti, ovvero quello ho fatto alla fine della stagione scorsa, ma non c’è problema.

Con il nuovo assetto si tratta di stare un po’ più vicino alla difesa, ma sento la fiducia del mister e sono tranquillo", ha detto il centrocampista brasiliano qualche giorno fa, aggiungendo "io voglio giocare, mi alleno per questo, e il ruolo non conta". Dionisi lo ha preso in parola, cucendogli addosso il vestito che serve e spedendolo in campo come non ci fosse un domani. Il ‘nuovo’ Henrique, smessa qualche pausa di troppo, ha ‘pulito’ il suo repertorio di quei tocchi in più che fanno tanto ‘carioca’ e oggi unisce l’abilità in palleggio del mediano e quel gusto della giocata, tipicamente brasiliano, che lo porta a cercare il movimento che spiazza. Non ha il ‘metodo’ e la ‘cattiveria’ di Lopez né l’irruenza di Frattesi, ma è arrivato in Italia, disse una volta che lo intervistammo, "per crescere e imparare". Ha imparato, è cresciuto, e si è messo in strada.

Stefano Fogliani