Henrique in partenza, anche Harroui e Antiste sono sulla soglia

Harroui e Antiste, dati per partenti? Sono ancora entrambi a disposizione di Dionisi, nonostante sull’landese ci siano Sampdoria e Verona e sul secondo l’Auxerre,e più di recente il Venezia) ed il nome più caldo, per quanto attiene al mercato invernale del Sassuolo, ad oggi sarebbe quello di Matheus Henrique. Arrivato nell’estate del 2021 il centrocampista brasiliano ha convinto solo in parte la stagione scorsa, ha continuato a faticare quest’anno – 10 presenze, ma solo 5 da titolare – ed il suo ritorno in Brasile sarebbe più di un’ipotesi. A sentire i media sudamericani, infatti, su Henrique sarebbe forte il Palmeiras, che su di lui avrebbe intenzioni serie. Tanto serie da preparare – dice goal.com – un’offerta importante che prevederebbe o 10 milioni i euro per la cessione immediata del giocatore o una formula più flessibile, con 7 milioni di base e accordi legati ad una futura rivendita o alla valorizzazione del giocatore stesso.