Hockey

Vittoria esterna che vale il primato in classifica per la Symbol Amatori Modena, che con una gara perfetta passa di misura, ma con autorità, sulla pista del Thiene, prima della classe, e capace solo due mesi fa di rifilarne undici in Coppa Italia, alla formazione modenese. Sabato sera però, la Symbol è entrata in pista con ben altro piglio, aggredendo gli avversari, che forse non si aspettavano un’avversaria così concreta, mandandoli letteralmente in barca, tanto da finire sotto 0-3 alla prima sirena: nella ripresa i modenesi hanno controllato il prevedibile forcing avversario, arrivato fino al "meno uno", sempre però con la Symbol in assoluto controllo. Peccato che a due secondi dalla fine, su di una punizione di prima per i modenesi, sia nato un parapiglia per un fallo del portiere di casa Comin, che ha male interpretato un gesto di Fernandez verso la tribuna: l’arbitro Parolin non ha capito nulla, espellendo entrambi gli atleti, cosa che costringerà la società modenese all’ennesimo ricorso all Corte d’Appello Federale, cosa già avvenuta per le squalifiche di Moncalieri in Coppa, e recentemente di Beato. Ferma la Pico Mirandola che riposa in Serie B e la squadra femminile della Symbol Amatori: domenica il derby con Scandiano.

I risultati, Hockey A2, 5^ G.: Correggio – Trissino 4-5; Thiene – Symbol Amatori Modena 2-3; R. Bassano - Seregno 5-2; Breganze - Montecchio Prec. 4-1; Azzurra NO - Scandiano 3-2. Classifica: Symbol Amatori e Breganze punti 11, Trissino 10, Scandiano e Thiene 9, Azzurra 7, R. Bassano 6, Correggio 4, Seregno 2, Montecchio Prec. 1.

Serie B 4^ G.: Correggio A - Correggio B 9-1; Amatori PS – R. Scandiano 3-1; Scandianese - Cremona 4-3; Riposava: Pico Mirandola.

Classifica: Correggio A punti 12, Amatori PS 9, Pico Mirandola (*) 6, R. Scandiano (*), Scandianese (*) e Cremona 3, Correggio B (*) 0. (*) = una partita in meno.

r.c.