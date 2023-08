Hockey, colpo della Pico: arriva Siberiani

L’hockey pista modenese è sostanzialmente in ferie, in attesa dell’inizio della preparazione per la stagione 202324, che per la Symbol Amatori 1945 di A2 è fissata per il 31 agosto, con inizio della prima fase di Coppa Italia per metà ottobre, mentre la Pico Mirandola di serie B si ritroverà anche prima, il 28 agosto, visto che la Coppa Italia dei cadetti partirà già a fine settembre. Proprio la compagine della Bassa è protagonista degli ultimi colpi di mercato, con l’annuncio ufficiale dell’ingaggio dell’esperto Vincenzo Siberiani, (nella foto), esterno classe 1987 che nell’ultima stagione è stato un utile "rilievo" nella Symbol Amatori di A2, dove ha giocato nelle ultime stagioni. Si tratta di un arrivo importante, che assicura esperienza e capacità tecniche alla squadra del riconfermato Iuri Iallacci in panchina, ancora alla ricerca di un ultimo rinforzo giovane proveniente dal reggiani: se per la Coppa di B il cammino è già stato stilato, con la Pico insieme a Symbol, Correggio, Scandianese e Pesaro, si attende la composizione del campionato, non ancora ufficializzata dalla Federazione, che forse spera in qualche iscrizione tardiva, ma che potrebbe anche portare ad una rivoluzione nella composizione dei gironi, normalmente stilata su base di vicinorietà regionale.

r. c.