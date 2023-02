Buon fine settimana per la Scomed Bomporto nel torneo di serie C di hockey inline, con i ragazzi di Sala che, dimenticando in fretta la scoppola subita a Montorio, hanno facilmente disposto del modesto Imola, riprendendo la propria corsa verso le posizioni di vertice della C di hockey inline. La gara non è mai stata in discussione, anche se i gialloblù hanno dovuto attendere la ripresa per dilagare, dopo aver chiuso il primo tempo avanti solo per 2-0, ma la doppietta di Andrea Bergamini alla ripresa del gioco ha tagliato le gambe agli ospiti. Ora il campionato di serie C si ferma per una settimana, per lasciar spazio alla Finale di Coppa Italia, che Sabato prossimo vedrà i gialloblù impegnati alle 17 a Vicenza, contro l’Asiago Vipers, seconda squadra della formazione di serie A.

INLINE, SERIE C, 3^ G.: Wolfpack VR - Gufi PR 5-0 (A tav.); Warriors FE – Riccione 6-5; Scomed Bomporto - Imola 8-1.

CLASSIFICA: Wolfpack punti 9, Scomed Bomporto, Riccione e Warriors 6, Imola 3, Gufi 0. (*) = una partita in meno.

r. c.