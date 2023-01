Hockey

La Symbol Amatori centra un sofferto pari interno per 4-4 con l’Azzurra Novara, e mantiene la propria imbattibilità in campionato: è stata una Symbol estremamente nervosa quella scesa in pista al PalaRoller di Montale, sono ben quattro i gialloblù espulsi temporaneamente, protagonista di una gara altrettanto nervosa, contro una squadra come quella novarese, storicamente scorbutica, ed estremamente decisa a fare risultato, cosa che ha rischiato di fare, anche per i demeriti modenesi. E dire che la gara era iniziata nel migliore dei modi, con Cervi che portava avanti i gialli dopo solo quattro minuti: per il resto del primo tempo però, la Symbol non riusciva mai a superare l’arcigna difesa piemontese, con gli ospiti che riuscivano ad andare al riposo in parità. Nella ripresa la gara si incattiviva, Novara passava prima in vantaggio, poi dopo il pareggio ancora di Cervi, sembrava dilagare portandosi sul 4-2, nonostante un Moncalieri monumentale, soprattutto sui tiri diretti: a quel punto i modenesi trovavano un po’ di lucidità, ed un pizzico di fortuna in fase conclusiva, pareggiando i conti, ma rischiando fino a pochi secondi dalla fine, con inutili falli che causavano punizioni di prima, che Novara per fortuna non sfruttava. In B torna al successo la Pico Mirandola, che batte 8-4 la Scandianese .

Riccardo Cavazzoni