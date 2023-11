Hockey, per la Symbol tour de force in Coppa. Le Scomed in pista

Proseguono i tornei di hockey, sia su pista che inline, ma nel weekend non tutte le modenesi saranno impegnate: curioso il caso della Symbol Amatori Modena, che di riposo nella prima giornata di ritorno della prima fase di Coppa Italia di A2, giocherà invece due volte per la Coppa Italia di serie B. I gialloblù di Alan Manfredini infatti, domani pomeriggio recupereranno a Pesaro la gara della prima di campionato contro la locale amatori, non disputata per indisponibilità dell’impianto marchigiano: tutto normale, non fosse che i gialloblù saranno impegnati anche oggi alle 18 al PalaSimoncelli, contro la capolista del girone Pico Mirandola, che deve vincere tutte le restanti gare, per sperare nella qualificazione. Fermo anche il campionato di C di hockey Inline, gli Scomed Bomporto scendono comunque in pista con la femminile, che affronta la prima fase della Coppa Italia: le sei squadre iscritte, sono state suddivise in due gironi da tre formazioni, e alle gialloblù sono toccate le Warriors Ferrara, e la Liberati Civitavecchia, che ospiterà domani in un girone all’italiana, che qualificherà la prima classificata alla finalissima, l’11 febbraio 2024. Il 17 dicembre invece comincerà il campionato, con tripla fase all’italiana, semifinali e finalissima.

r. c.