Hockey pista, girandola di amichevoli per Symbol e Pico

Pian piano l’hockey pista modenese si rimette in moto, in vista di una stagione tutto sommato ricca di aspettative: di fatto si comincerà a giocare per i tre punti già da fine mese, visto che sabato 30 settembre scatta la prima fase di Coppa Italia per le squadre di serie B, con Pico Mirandola ed Amatori Modena, mentre per la Symbol Amatori di A2 bisognerà aspettare metà ottobre per le prima gare di Coppa Italia da tre punti.

La preparazione delle modenesi è comunque iniziata da poco, ma già la Pico Mirandola è scesa in pista per il primo "allenamento congiunto" con il Correggio di A2, affrontato ieri pomeriggio: 10-5 il risultato finale in favore dei reggiani, di una gara in cui la squadra di Iallacci, senza tre quarti della squadra titolare, ha comunque saputo tener testa ad una formazione di categoria superiore.

Intanto la Symbol Amatori giovedì prossimo giocherà al PalaRoller di Montale proprio contro la Pico Mirandola, e la sera successiva una sfida "interna" contro la squadra di serie B. I dirigenti gialloblù stanno cercando di organizzare anche un "allenamento" con una formazione di A1, ma non è facile trovare slot liberi: di sicuro c’è l’invito al torneo di Scandiano che si giocherà sabato 30 settembre sulla pista reggiana, dove la Symbol affronterà i padroni di casa, ed i club toscani del Camaiore, e del Prato, neopromossa in A2.

A proposito dello Scandiano, la giovanissima Teresa Messora, terza con la Nazionale italiana ai recenti Europei Under 17, giocherà il prossimo campionato femminile nella formazione rossoblù reggiana, dove sarà raggiunta anche dalla 16enne Ilaria Malagoli, esterno classe 2007, figlia d’arte di Davide Malagoli, colonna dell’hockey modenese: a Scandiano andranno anche Alan Manfredini, ed Adriano Vaccari: Vaccari allenerà anche l’Under 17 della Symbol, mentre Under 13 e 15 saranno allenate da Luca Moncalieri.

