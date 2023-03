I baby neroverdi partono battendo gli ucraini

Inizia con una vittoria il cammino del Sassuolo, detentore del Trofeo, alla 73ma edizione della Viareggio Cup. All’under 18 neroverde di Francesco Pedone serve infatti un gol allo scadere per battere la formazione ucraina del Rukh di Leopoli, che si rivela avversario di livello e se a lungo subisce il forcing dei neroverdi che costruiscono di più e meglio rispetto agli avversari, la sua la dice eccome. Sfiora il vantaggio al 74’ – il portiere sassolese Theiner sventa su Panchenko – ma nel finale capitola. E’ Caragea ad entrare in area e a battere in diagonale Bakus. Il Sassuolo torna in campo domani alle 15 a Fossone (Carrara) contro i senegalesi del Olympique Thiessois che nell’altra gara del girone hanno fermato la Carrarese 0-0. Vincendo, i neroverdi metterebbero già una seria ipoteca sul passaggio alla seconda fase.