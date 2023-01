I campioncini di mister Maurizio Neri vincono il torneo ’Fattorie Donna Giulia’

Bella affermazione del Sassuolo Under 16 alla seconda edizione del torneo ’Fattorie Donna Giulia’ disputatosi a Casola di Napoli con l’organizzazione della Virtus Junior Stabia, società campana affiliata al progetto Generazione S. I neroverdi di Maurizio Neri hanno battuto in finale per 2-1 il Bari con i gol di Bolondi e Goulart che hanno garantito loro il doppio vantaggio, rispetto al quale non ha potuto nulla la squadra pugliese, che con Dimola ha dimezzato lo svantaggio senza poi completare la rimonta. Conclusa la fase eliminatoria al primo posto del suo girone, il Sassuolo ha poi battuto in semifinale il Benevento per 2-1, perfezionando l’impresa finale contro i biancorossi.