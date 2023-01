"I campioni del futuro? Dalle polisportive"

di Francesco Vecchi "Trenta polisportive, ognuna di queste ha più squadre: fino a una dozzina. Basta fare due calcoli per comprendere l’altissima capacità di generare calciatori che caratterizza questo territorio. È molto più alta rispetto ad altre parti d’Italia ed è questo il punto. Il territorio. Si parte da lì. Il sogno resta quello del presidente Rivetti, undici giocatori dalla provincia". Nell’ufficio del direttore generale del Modena in viale Monte Kosica, fra le tante capeggia una foto dove compare l’allora sindaco Giorgio Pighi con la coppa del mondo della nazionale di Lippi. Il 2006 è anche l’anno in cui Andrea Russo nella sede dei gialli è entrato per la prima volta con un ruolo, quello di responsabile della biglietteria che era rimasto vacante. Conterraneo di un altro che più di recente in azzurro ha sollevato qualcosa di importante, Domenico Berardi, Russo in questi anni nel Modena è maturato, collezionando ruoli e uffici; si è occupato di comunicazione in tempi in cui il canarino era lungi dal poter cinguettare sugli smartphone dei tifosi, ha attraversato gli anni grigi(ssimi) di Caliendo e quelli silenziosi del Covid. Scollinare un 2022 che a livello sportivo ha reso tanto, porta inevitabilmente la chiacchierata sulla nuova era...