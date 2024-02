I canarini. Gerli: "C’è stata grande intensità». Santoro: "Gara preparata bene»

VENEZIA

Fabio Gerli il primo giocatore canarino ad arrivare davanti al microfono della sala stampa del Penzo. Dopo un primo tempo in cui era stato un pò ingabbiato dal centrocampo veneziano, una bella ripresa con tanto di gran gol. "È vero, nel primo tempo avevo Pierini in pressing su di me in ogni frangente, e poi loro hanno disputato un primo tempo di grandissima intensità e va dato loro merito. Noi siamo stati bravi a reagire alla grande e abbiamo portato a casa un ottimo pareggio. Il gol l’ho trovato con un tiro da fuori area, delle mie reti precedenti nessuna era venuta da lontano. Sono felice di questa cosa… Ho visto che verso di me non usciva nessuno e non c’erano giocate libere per imbucare il pallone e allora ho tirato". Arriva poi Simone Santoro (foto), autore di una prestazione molto concreta che ha evidenziato la sua duttilità tattica, visto che ha dovuto sostituire lo squalificato Ponsi. "Vero, la duttilità è da sempre il mio punto di forza, e poi nel calcio quando uno ha voglia e fame può fare tutto. Oggi penso di avere fatto una buona partita, con attenzione, perchè davanti a me avevo un cliente difficile come Zampano, ma io non voglio mollare mai. In settimana col mister abbiamo preparato molto bene la partita". Nel primo tempo Santoro è stato l’unico gialloblù ad avere una buona occasione. "Mi è venuto di distinto calciare, peccato perchè è uscita veramente di pochissimo".

a.b.