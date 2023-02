I canarini piangono ’Bibe’ Marchesini era nel club dal 1962

Lutto nella famiglia del Modena calcio. Si è infatti spento nella giornata di ieri, all’età di 85 anni, Franco Marchesini, storico dirigente accompagnatore delle squadre giovanili canarine. Marchesini, per tutti semplicemente ‘Bibe’, era entrato a far parte dell’organigramma del Modena nel lontanissimo 1962, ed ha seguito con passione ed attaccamento ai colori per decenni i ragazzi gialloblù. Per la sua lunghissima militanza nel Modena era stato premiato, nell’ottobre 2020, dall’allora presidente Romano Sghedoni, prima della gara di campionato contro il Ravenna. Da tempo non stava bene, ma era rimasto sempre nell’elenco dei tesserati della società. Sul sito web del Modena il cordoglio dell’attuale presidente Carlo Rivetti. Le esequie si svolgeranno in città domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 11.30 presso la casa funeraria Terracielo.