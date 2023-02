"I canarini stanno attraversando un buon momento"

Con l’ennesima sconitta della Reggina, il Genoa di Gilardino avrà l’occasione per consolidare il secondo posto. Ma il tecnico non si fida dei canarini: "Stanno attraversando un ottimo momento, squadra ostica e molto forte sulle seconde palle – ha detto Gilardino – rispecchia il suo allenatore che stimo particolarmente, ha vinto campionati dopo aver fatto la gavetta e si sta confermando in B ancora una volta. Anche noi col 4-3-2-1? Si tratta di una possibilità. La squadra deve essere molto flessibile nelle proprie caratteristiche. Vogliacco si è allenato con noi e ci sarà, mi auguro di recuperare anche Criscito e di portarlo in panchina". Il Grifone scenderà in campo guidato da Coda in attacco, supportato da Aramu e Gudmundsson. Dietro non ci sarà Hefti, al centro spazio alla regia di Badelj. Sarnno poco meno di 3.000 i genoani attesi al Braglia, dato preciso e finale di 2.945.