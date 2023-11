I Gargano verso Monari Nasi e Gaggio

E’ Riccardo Zito che infiamma il mercato dei dilettanti. L’attaccante classe 2000 lascerà Sasso Marconi e su di lui c’è forte il Formigine che cerca una punta (occhio anche a Notari), impossibile il suo ritorno a Castelfranco visto che col passaggio al 3-5-2 la Virtus non ha bisogno di una punta esterna, in lizza anche Terre di Castelli (che però cerca più una prima punta) e il Rolo per il dopo Napoli (Montecchio in pole sullo United Carpi). A proposito di bomber due si sono accasati ieri: Qamil Gripshi (‘88) è il colpo della Fortitudo che vuole rilanciarsi in classifica con l’ex Maranello per ridurre il -16 dalla vetta, mentre Carmine Gargano a 44 anni (festeggiati domenica…), dopo l’addio dall’Airone, riparte dalla Monari Nasi che cerca il salto in Seconda categoria. Il gemello Antonio Gargano, che è svincolato, invece è a un passo dal Gaggio. In Seconda come già anticipato piazza il colpo la Carpine con l’arrivo a centrocampo di Alessandro Signorino (’97) dallo United Carpi.

