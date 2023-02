I gialli attendono Lubiana, le semifinali di Cev a un passo

Due fronti aperti, due possibilità di successo, due imprese che Modena vuole portare a termine, o almeno lasciare sul terreno di gioco tutto il sudore necessario per provarci. Prima di tutto il campionato: è vero, quella 20222023 è la prima stagione in assoluto nella quale la regular season non conta per la qualificazione alle coppe europee. Assegna solo il fattore campo, ma per i geminiani non è affatto un fattore di poco conto: intanto ambientale, per provare a passare più turni possibili, in secondo luogo d’incasso. Arrivare al secondo posto vorrebbe dire giocare gara 1 ed eventuale gara 3 dei quarti in casa e, in caso di passaggio del turno, assicurarsi almeno altre quattro partite casalinghe tra semifinale scudetto e finale terzo e quarto posto che assegna la terza carta per la Champions League. È realistico pensare che Modena possa rimanere seconda? Il calendario è chiaro. Prima dello scontro diretto a Trento, Modena giocherà fuori a Verona e in casa con Monza, l’Itas sarà invece impegnata nella doppia trasferta di Milano e Padova. Insidie simili, contro quattro formazioni che si giocano ancora tanto. Difficile pensare che Modena salga in Trentino col secondo posto matematico già in tasca, possibile pensare che le due formazioni se lo giocheranno nello scontro diretto.

E in Coppa Cev? Modena ha un mezzo piede in semifinale dopo il successo convincente e convinto ottenuto a Lubiana sei giorni fa, e le gare di andata degli altri quarti di finale hanno dimostrato chiaramente che sia Belchatow che Piacenza, le prime due favorite coi gialloblù, non sono affatto imbattibili. Intanto però c’è da vincere due set domani contro Lubiana: la Valsa Group Modena dovrà cercare di sbrigare la pratica il più in fretta possibile per risparmiare energie in vista della difficilissima trasferta di Verona, contro una squadra, la With U allenata da Radostin Stoytchev, che dopo un inizio del girone di ritorno disastroso ha ripreso la marcia a pieno ritmo.

Alessandro Trebbi