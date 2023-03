I gialli vogliono rialzarsi, ma il Pisa non fa sconti

di Alessandro Troncone

Se è vero che le difficoltà fortificano, il Modena ha tutto per uscirne già da oggi. La settimana choc trascorsa da poco deve, in qualche modo, aver insegnato qualcosa ai canarini che se da un lato hanno visto ridimensionate le ambizioni playoff, dall’altro non possono pensare che il discorso salvezza sia totalmente archiviato.

Siamo nella fase clou della stagione, perdere ulteriori punti ora vorrebbe rischiare di trasformare il finale di campionato in un autentico copione ancora tutto da decifrare in un film che fino ad oggi appare più che godibile per i tifosi gialloblù. Prima della sosta per le nazionali (che il Modena sta attendendo come fosse Natale), ci sono ancora due impegni che definirli insidiosi è puro eufemismo. Il Pisa non perde in trasferta da 11 partite e con il ritorno di D’Angelo in panchina è tornata ad essere formazione che vuol tentare di coltivare il sogno Serie A, attraverso un buon piazzamento playoff. Squadra fisica, tecnica, ricca di giocatori importanti e di goleader, come Gliozzi, capocannoniere dei toscani con 9 reti. Bomber che al Modena manca e mancherà ancora, Palermo compreso, visto che Diaw ne avrà ancora per una settimana.

Toccherà nuovamente a Strizzolo fare gli straordinari, sperando che Bonfanti possa rivelarsi arma in più a gara in corso diversamente da quanto mostrato nel recente passato. Potrebbe essere la partita di Giovannini, ma il momento delicato ci spinge a pensare che Tesser affiderà le chiavi della trequarti ancora a Tremolada, in coppia con Falcinelli seppur quest’ultimo stia avanzando il proprio raggio d’azione da qualche partita (ultimamente il Modena gioca con il 4-3-1-2). Squalificato Magnino, in tema di esperienza e carattere un posto a centrocampo sarà assegnato ad Armellino, l’altro a Poli, a supporto della regia di Gerli. Dietro rientra Silvestri al centro e Renzetti tornerà sulla sinistra al posto di Ponsi. Le difficoltà fortificano, così dovrebbe essere. Il Modena lo dimostri, come ha fatto in altri momenti chiave della stagione, quando lo si dava per morto o molto ferito. Non c’è altra via d’uscita.