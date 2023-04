I gialloblù gli unici senza vittorie

Mentre le serie di semifinale scudetto sono tutt’altro che chiuse, con la Gas Sales Bluenergy Piacenza che con Trento sta cercando di ripetere l’impresa compiuta da Modena ed è andata a vincere 3-0 fuori casa una gara 3 che la metteva già con le spalle al muro, e con Milano che ha invertito il fattore campo vincendo 3-0 a Civitanova e garantendosi il match point casalingo per la finale scudetto, anche il girone per il quinto posto va avanti, con l’esordio di Perugia che non ha fallito il suo match a Monza, vincendo 3-0. Ora quindi questa la classifica: Verona e Perugia 3 punti, Monza, Padova e Modena 2. Anche se i gialloblù sono l’unica squadra senza vittorie. Prossimo turno sabato 22 aprile con Perugia-Verona e Monza-Padova (Modena riposa), mentre Bruno e compagni torneranno in campo martedì 25 aprile proprio a Perugia, nel big match tra nibili deluse dei quarti di finale che sarà anche decisivo per una classifica cortissima. Le prime quattro (su cinque) giocano le semifinali.