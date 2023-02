I giallorossi vogliono vendicare la partita di andata "Berardi pericoloso, fu lui a rompere gli equilibri"

Da quando allena i ‘grandi’, Marco Baroni non ha mai battuto né il Sassuolo (tre precedenti, 2 sconfitte e un pari) e nemmeno Dionisi (due incroci e due sconfitte) ma vai a sapere che il Lecce dei miracoli non ‘rompa’ il sortilegio. La statistica conta zero, oggi che parla il campo, ma il tecnico dei giallorossi i panni di favorito, alla vigilia, li smette con bella disinvoltura. Da una parte, non gli saranno suggiti gli elogi piovuti sui suoi dopo aver espugnato Bergamo, dall’altra l’entusiasmo nei suoi confronti è palpabile, ma Baroni si tiene stretto più quest’ultimo che i primi, consapevole che sarà il campo a parlare. "La capacità dell’allenatore consiste nel sapersi staccare dalle critiche e dai complimenti, perché si tratta di non abbassare la guardia e non perdere di vista l’obiettivo, mentre l’entusiasmo che ci circonda mi piace e mi piace pensare che in campo andiamo anche per loro", spiega Baroni, che ritrova Umtiti per la difesa ma perde Di Francesco per l’attacco. Sembra non farci troppo caso, Baroni, "perché conta solo il presente, e il presente è una partita difficile contro un avversario forte, che non c’entra nulla con la classifica che ha in questo momento". Solo due assenti, previsti, oltre allo squalificato Di Francesco: l’undici sarà quello più competitivo possibile e del resto, vista l’onda lunga – 18 punti in 10 gare, le stimmate di squadra rivelazione – che spinge i giallorossi, varrà la pena tentare l’all in. Ovviamente con le attenzioni del caso: "di noi si parla tanto, forse troppo, ma dobbiamo dare ulteriori prove di crescita", spiega ancora il tecnico del Lecce, che non perde di vista i suoi ma nemmeno il Sassuolo. "Ha speso e investito, è abituato a fare campionati importanti e ha giocatori fortissimi. Uno su tutti, Berardi: elementi della sua caratura li vorresti sempre in squadra e mai contro. Ce lo ricordiamo bene all’andata, quando ruppe l’equilibrio di una partita che senza la sua giocata sarebbe finita in pareggio".

