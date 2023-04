I giovani di Bigica rimontati dal Cagliari

sassuolo

2

cagliari

2

SASSUOLO: Zacchi, Loeffen, Pieragnolo, Leone (34’ s.t.. Lolli), Kumi, Russo (47’ s.t. Ajayi), Baldari (34’ s.t. Gori), Miranda, Toure (21’ s.t. Abubakar), Cannavaro, Bruno. All. Bigica (Rosa, Theiner, Mata, Foresta, Cinquegrano, Ryan, Mandrelli, Martini, Zaknic, Loporcaro) CAGLIARI: Lolic, Zallu, Idrissi, Palomba, Carboni, Cavuoti, Veroli, Caddeo (19’ s.t. Sulev), Vinciguerra, Griger, Delpupo (19’ s.t. Konate). All. Battilana (Iliev, Conti, Pintus, Pulina, Vitale, Arba, Mameli, Martino, Caprile)

Arbitro: Calzavara di Varese (Chiavaroli, Carella)

Reti: 4’ p.t Russo, 9’ p.t. Leone, 35’ s.t. Carboni, 42’ s.t. Veroli

Note: ammoniti Zallu, Pieragnolo, Palomba, Leone, Veroli

Si butta via la Primavera del Sassuolo e, facendosi rimontare dal doppio vantaggio maturato in avvio sul Cagliari, si fa raggiungere dalla Juventus al sesto posto in classifica, l’ultimo che vale (o meglio varrebbe, a questo punto), l’accesso alla poule scudetto.