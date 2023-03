I Giovanissimi della Pavullese "Covili e Masoni i nostri modelli"

La Ciclistica Pavullese ha presentato nei giorni scorsi la compagine che difenderà i colori della società frignanese per l’ormai imminente stagione agonistica che vedrà impegnati diversi atleti.

Con la regia di Mauro Maia Caselli e Beppe Bertoni hanno indossato le nuove casacche del 2023 i Giovanissimi che avranno l’obiettivo di arrivare tra i professionisti come i conterranei Luca Covili e Stefano Masoni che al termine dell’allenamento quotidiano si sono aggregati al pranzo assieme al neovicesindaco Alessandro Monti, al presidente provinciale della federciclismo Enzo Varini e del direttore di corsa internazionale Franco Machì.

Difenderanno i colori della società del presidentissimo Gino Mariani, Edoardo Gianaroli, Cecilia Piva, Davide Birsan, Alfonso Miccichè, Hamiti Bertan, Gregorio Rigoni, Davide Andoniu, Valerii Ballantini, Emanuele Luchita, Federico Popov, Stella Ferrari, Luca Teggi, Giacomo Masoni, Lorenzo Mazzini, Simone Caselli, Marco Masoch, Denis Amadori, Gabriele Vatiero, Gabriele Frunza, Alessandro Ruggeri, Riccardo Bonacci, Tommaso Flori e Riccardo Rondelli.

Per quanto riguarda il settore organizzativo il 7 maggio si svolgerà il Città di Pavullo sullo storico circuito degli Assi grazie all’impegno dell’amministrazione comunale con l’arrivo in Via Giardini.

Andrea Giusti