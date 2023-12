I marcatori. Manconi: "Emozione stupenda». Bozhanaj: "Ci ho provato e...»

Parola agli autori delle reti gialloblù. Jacopo Manconi: "Segnare al Braglia è stata un’emozione stupenda, come vedere la coreografia dei tifosi e sentire i loro cori. Avevo una gran voglia di fare gol in casa. Con Falcinelli mi trovo molto bene, certi movimenti li proviamo in allenamento e siamo bravi a ripeterli anche in partita. "Falci" è un gran bel giocatore. Come abbiamo preparato il derby? È una di quelle partite che si preparano da sole ti entra nella testa e te la prepari già lì. Prima della gara abbiamo parlato fra di noi, ci siamo caricati e in campo abbiamo disputato una bella partita, siamo contenti ma dobbiamo già pensare alla prossima. Fisicamente sono in un buon momento, sto molto bene e mi alleno bene. Il mio percorso calcistico è stato tortuoso, anche per la testa che avevo, ma adesso sono contento di essere qui, di avere obiettivi alti e di pensare a giocare bene a calcio".

Kleis Bozhanaj: "Non ho capito perché sono stato ammonito poco prima del gol, l’arbitro mi ha detto per simulazione ma io non ho simulato nulla. Non mi sono arrabbiato e nel tiro del gol non c’era rabbia, mi sono trovato la palla sulla corsa, ho tentato la conclusione e mi è andata bene. Mi piace liberarmi e tirare in porta, a Catanzaro ho cercato di più la precisione, questa volta ho messo più forza e penso che il gol sia stato più bello. Ho già giocato nelle giovanili dell’Albania, che si è qualificata per l’Europeo, un po’ di speranze di essere chiamato le ho. Non so se sono in grado di giocare tutti i novanta minuti, per problemi fisici ho perso parecchio tempo a inizio stagion. Non avendoli mai giocati non so dire se sono pronto per disputarli".

Rossano Donnini