"I miei under 15 sfidano il Milan"

Ha saputo meritarsi nientemeno che il palcoscenico dello stadio Braglia, l’under 15 canarina allenata da Martinelli e il confronto con Ibrahimovic, Vincent, figlio di Zlatan. Andrà in scena domenica (ore 15), il primo atto degli ottavi di finale della fase nazionale tra Modena e Milan, sul manto erboso di casa, concesso per l’occasione gli unici ragazzi del settore giovanile ancora in corsa per un sogno. Dopo una regular season da record, con il quarto posto nel girone dietro a top team della categoria come Empoli, Bologna e Sassuolo, i gialloblù sono riusciti a qualificarsi ai playoff e a passare il primo turno battendo in gara secca a Nonantola il Napoli, di misura, 1-0.

Ora, i rossoneri e quella voglia di non fermarsi anche se l’ostacolo è apparentemente di quelli insuperabili: "Il Milan è campionato d’ Italia in carica della categoria, è una squadra che è uno spettacolo solo pensare di poterla affrontare – ha raccontato Martinelli – i miei ragazzi sono stati molto bravi a conquistarsi questa possibilità. Noi giochiamo tutte le partite nello stesso modo, sia in campionato che nei playoff, abbiamo creato un’identità ben precisa e questa è la nostra qualità. Adesso incontriamo i giocatori migliori e diventa più difficile andare avanti, ma giocheremo a viso aperto".

Gara di ritorno il 14 maggio al centro Vismara di Milano, casa dei rossoneri: "Giusto sognare sempre a questa età, giusto pensare di giocarsi la partita – ha continuato Martinelli – partiamo alla pari, si parte sempre da zero a zero e poi si vede quel che succede. Se, come la teoria dice, saranno più bravi di noi, tanto di cappello. L’importante è che noi scendiamo in campo per giocare la nostra partita e pensare a divertirci, questo deve essere lo spirito primario del settore giovanile e non vuol dire non sacrificarsi o non impegnarsi, significa andare in campo giocandosi ogni possibilità fino all’ultimo minuto".

Alessandro Troncone