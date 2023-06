I modenesi alla Vnl Bruno ora sfida Giani

Continua a riservare sorprese la Volleyball Nations League, che ormai è giunta alla conclusione della sua seconda settimana di gare (oggi Italia-Polonia chiuderà la Pool di Rotterdam alle 12:30). Proprio la Polonia l’altra sera è capitolata in maniera clamorosa contro gli Stati Uniti, con un parziale di 0-3 e un Wilfredo Leon irriconoscibile. Tornando però a parlare di modenesi, il Brasile capitanato da Bruno è riuscito a risollevarsi dopo la sconfitta patita dal Giappone nel match inaugurale della pool, ma ha faticato moltissimo contro la Slovenia, prevalendo per 3-1 ma dopo quattro set tiratissimi. Lo stakanovista Bruno Rezende è rimasto sempre in campo, di fatto in questa Vnl ha sempre giocato (e giocato bene), e ha realizzato 3 punti personali sporcando tutto il tabellino con un ace, un attacco vincente e un muro. Come detto oggi chiude l’Italia a Rotterdam, mentre sarà big match a Orlean dove il Brasile di Bruno chiuderà contro la Francia di Giani, orfana di Ngapeth. La Germania di Brehme ha invece concluso le sue fatiche ieri sera con la Cina.

RICCARDO GOLLINI ORO. Intanto bella soddisfazione per Riccarlo Gollini con la maglia del Cus Modena: la selezione universitaria dei pallavolisti modenesi e reggiani si è infatti laureata campione d’Italia battendo in finale il Cus Parma.

NICOLA SALSI IN AUSTRIA. Intanto, mentre ieri era il compleanno di Boninfante junior, il figlio di Dante che il prossimo anno vestirà la casacca da vice-Bruno, è ufficiale l’addio di Nicola Salsi a Modena. La destinazione del regista non sarà però la Virtus Fano, come ipotizzato in un primo momento, ma l’Austria, dove Salsi sarà il regista titolare dell’Hypo Tirol Innsbruck. "È stato un viaggio incredibile, fatto di alti e bassi, ma comunque emozionante – la frase di Salsi nel post di Instagram che sanciva la sua nuova destinazione –. Grazie a tutti i miei compagni di viaggio, che hanno reso indimenticabile questa stagione. Ciao Modena, ti ho dato tutto, per davvero".

Alessandro Trebbi