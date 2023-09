I neroverdi al Ricci opposti al Milan

Di nuovo in campo, dopo la pausa per le nazionali, la Primavera del Sassuolo, che apre la terza giornata di campionato questa mattina alle 11 al Ricci contro il Milan. E’ già scontro di alta classifica, quello tra i ragazzi di Bigica e i rossoneri: imbattuti i primi, sulla scorta di una vittoria e un pari, in testa a punteggio pieno e forti, ad oggi, del miglior attacco del campionato. Diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. LA CLASSIFICA. Milan, Juventus 6 p.ti; Sassuolo, Torino, Inter 4; Atalanta, Roma, Sampdoria, Verona, Lazio, Bologna, Monza, Empoli 3; Fiorentina, Genoa, Cagliari 1; Frosinone, Lecce 0. LA GIORNATA. Lecce-Lazio; Sassuolo-Milan; Atalanta-Cagliari; Inter-Fiorentina; Genoa-Verona; Monza-Torino; Bologna-Sampdoria; Roma-Frosinone; Juventus-Empoli.