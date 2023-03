I neroverdi di Bigica col Cesena per restare in scia ai playoff

SASSUOLO

In campo per ultima, domani, la Primavera del Sassuolo che alla quinta giornata di ritorno chiede una vittoria che le permetterebbe di restare in scia alla sestina playoff e, issandosi al settimo posto. L’avversario, ovvero il fanalino di coda Cesena, suggerisce gara alla portata ma vale la pena ricordare come i neroverdi, contro i romagnoli, all’andata pareggiarono. Si gioca domani al Ricci alle 18, con diretta Sportitalia sul canale 60 DTT.

La giornata Milan-Bologna 1-0; Juventus-Torino 1-3; Napoli-Cagliari 1-0; Frosinone-Sampdoria 5-2; Atalanta-Inter 2-0; Lecce-Udinese; Roma-Empoli; Fiorentina-Hellas Verona; Sassuolo-Cesena.

La classifica Lecce 43 punti; Frosinone* 42; Torino* 41; Roma 40; Fiorentina, Juventus* 39; Bologna* 37; Sassuolo 35; Empoli 33; Inter* 32; Cagliari*, Sampdoria* 28; Milan* 27; Hellas Verona 25; Atalanta*, Napoli* 24; Udinese 15, Cesena 6 (* una gara in più)

s.f.