I neroverdi e le uscite: Kyriakopoulos è il primo

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

La ‘lunga marcia’ del mercato volge al termine (martedì si chiude) e in casa neroverde si registrano sensibili accelerazioni in ordine alle diverse trattative – tutte in uscita – che potrebbero ridurre, dal punto di vista numerico, il gruppo che, agli ordini di Alessio Dionisi, si allena al Mapei Football Center in vista del lunch match che domenica lo oppone al Milan. La più chiacchierata, nel senso che se parla da tempo, è quella di Giorgos Kyriakopoulos, laterale sinistro greco scomparso dai radar prima della pausa e mai in campo in questo 2023. Anche, par di capire, a causa proprio delle voci di mercato che lo volevano nel mirino di Bologna e Torino: proprio i rossoblù paiono essersi avvicinati al giocatore complice la revisione della formula di cessione: se fino a qualche tempo fa si ragionava su uno scambio di prestiti che avrebbe visto arrivare in neroverde Vignato, oggi si ragiona su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Stessa formula, o quasi, che potrebbe sbloccare un’altra cessione che i più danno vicina, ovvero quella di Kaan Ayhan: come Kyriakopoulos, anche il centrale turco non ha ancora giocato nemmeno 1’ delle quattro gare del nuovo anno, scivolando indietro nelle gerarchie, ed il Besiktas sarebbe pronto ad arruolarlo in Super Lig proponendo al Sassuolo un prestito oneroso con un riscatto condizionato per un’operazione che porterebbe nelle casse neroverdi tra i 3 e i 4 milioni. Probabile anche la cessione, per restare in difesa, di Romagna al Como, mentre altre possibili uscite sono attese in mediana, in Harroui (su di lui Verona e Sampdoria) e nel brasiliano Matheus Henrique, sul quale è forte, nonostante l’offerta non sia ancora congrua, il Palmeiras, ma i neroverdi non sembrano disposti a perdere entrambi, quindi uno dei due resterà, anche per non impoverire eccessivamente la rosa. Destinato invece a perdere Janis Antiste, che verrà mandato a farsi le ossa in Francia (c’è L’Amiens che si aggiunto ad Auxerre e Nantes) e forse anche Muldur, appena rientrato dall’infortunio che lo ha tolto dai giochi la prima giornata di campionato ma seguito con grande attenzione dal Galatasaray, che avrebbe offerto alla dirigenza neroverde 5 milioni. Altre uscite, ma qui siamo alla ‘seconda’ fascia, quella di Brian Oddei che ha estimatori in Croazia (Hajduk Spalato e Rijeka) e il Sassuolo cederebbe volentieri e di Riccardo Ciervo: acquistato dalla Roma questa estate e ceduto subito in prestito al Frosinone, l’attaccante potrebbe finire a Venezia.