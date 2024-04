I numeri. Sono undici punti in tredici partite. I playoff sempre più un miraggio

TERNI

Dieci partite consecutive senza vittorie. La gara del Liberati avrebbe dato la vittoria dei gialli ai punti, ma il calcio non è pugilato e continua così l’astinenza dal successo. I numeri del girone di ritorno sono abbastanza impietosi, 11 punti in 13 partite con una media di 0,84 a partita, terz’ultimo posto in graduatoria se si considera il girone di ritorno. Benedetti quindi i 28 punti conquistati nell’andata, che tengono al momento i gialli a distanza di ‘quasi’ sicurezza dalla zona calda della classifica. La gara di Terni consegna al Modena due piccole cose positive: il pari intanto consente ai canarini di essere in vantaggio in una eventuale classifica avulsa, e regala uno dei pochi clean sheet di una stagione in cui la porta è stata violata in parecchie occasioni. Ora mancano sei gare al termine di un campionato in cui il Modena, in questa volata, dovrà assolutamente mettere da parte ogni sogno playoff (anche se l’aritmetica lo tiene ancora in corsa) e tenere ben fisso l’occhio sullo specchietto retrovisore. Tre gare in casa (Catanzaro, Sudtirol e Como), altrettante in trasferta (Ascoli, Reggiana e Lecco). Per blindare la salvezza ci vorranno almeno cinque o sei punti, forse anche qualcosa di meno considerando che i punti di vantaggio sui playout sono rimasti quattro. Ma portare a casa il risultato solo con dei pareggi sarebbe sconfortante.

Foto: la delusione di Duca

a.b.