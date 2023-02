I pali fermano un Carpi grintoso

forlì

0

carpi

0

(4-1-4-1): De Gori; Morri (1’st Fornari), Ronchi, Maini, Rrapaj; Scalini; Nardella (21’st Eleonori), Ballardini, Piva (21’st Biancheri), Caprioni (43’st Farneti); Varriale. A disp. Ravaioli, Fusco, Marzocchi, Negrin. All. Graffiedi

CARPI (4-2-3-1): Ferretti; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Yabrè (33’st Ranelli), Olivieri (8’st Bouhali); Beretta (46’st Mollicone), Cicarevic (28’st Castelli), Casucci; Arrondini (7’pt Stanco). A disp. Kivila, Laamane, Varoli, Boadi. All. Contini

Arbitro: Vailati di Crema

Note: spettatori 500 circa, ammoniti Arrondini, Yabrè, Morri, Caprioni, Olivieri e Ronchi. Angoli 6-5. Recupero 2’pt e 4’st

Se non fosse che la classifica è persino peggiorata (la Pistoiese seconda scappa a +7), lo 0-0 conquistato ieri dal Carpi a Forlì sarebbe da inserire fra prove più convincenti prodotte quest’anno fuori casa dai biancorossi. La terza gara di fila senza subire reti (record stagionale) è infatti piena di rimpianti per i biancorossi, soprattutto per i due legni colti nella ripresa, entrambi da Casucci, che avrebbero potuto dare un successo da "svolta" nel momento cruciale della stagione. Resta la sensazione di un Carpi che finalmente ha trovato la quadratura tattica e mentale che cercava da tempo, capace di ridurre a zero la pericolosità offensiva della seconda della classe (Ferretti è stato spettatore non pagante della gara) e pronto a colpire sempre in ripartenza, nonostante l’assenza ormai da 2 mesi del suo contropiedista principe (Sall) e l’ennesimo infortunio di un 2023 ’fantozziano’, che ha tolto dai giochi Arrondini dopo appena 7’ per un brutto pestone che gli ha fatto girare la caviglia.

Nel vestito del 4-2-3-1 Contini aveva scelto Yabre per Bouhali in mediana e Cicarevic per l’acciaccato Castelli sulla trequarti. Per 45’ le due squadre si sono annullate, col Carpi sempre ficcante a destra grazie alle incursioni di Casucci (su un suo cross al 12’ Cicarevic e Stanco, sostituto di Arrondini, non ci sono arrivati per un soffio) e il Forlì pericoloso solo con le conclusioni di Nardella (palla alta) e Ronchi, che di testa non ha trovato lo specchio. Nella ripresa dopo il mancino a fil di palo di Rrapaj, il Carpi ha prodotto il suo miglior calcio nella zona centrale, fermato solo dai legni della porta forlivese. E’ stato Casucci lo sfortunato doppio protagonista. L’esterno siciliano ha prima sparato dal dischetto sulla traversa a colpo sicuro dopo la corta respinta di De Gori sulla sponda di Boccaccini (in foto), poi ha trovato l’esterno del palo a porta quasi spalancata dopo un rimpallo nato dalla magia di Cicarevic nel cuore dell’area fra quattro avversari. Due occasioni che avrebbero potuto cambiare la gara e, forse, anche la stagione del Carpi, che ha trovato la quadra probabilmente troppo tardi per poter ambire a qualcosa di diverso dal quarto posto attuale.

Davide Setti