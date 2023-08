I partenti Berardi e Ferrari Sul mercato ma nel gruppo

Il vitello grasso di biblica memoria, quello reso immortale dalla parabola del figliol prodigo rischia di passare una fine di agosto parecchio difficile, nel caso si trovasse a passare dal Mapei Football Center. Dove sta prendendo forma – sempre più definita, visto che si gioca domenica sera – il Sassuolo anti-Napoli e dove in gruppo, oltre ai due ‘nuovi’ Racic e Pedersen (per loro primi minuti prenisti proprio al ‘Maradona’) ci sono anche Gian Marco Ferrari e Domenico Berardi. Protagonisti entrambi di un’estate quantomeno tormentata, il difensore e l’attaccante si allenano regolarmente con i compagni, a dispetto delle tensioni che ne hanno accompagnato l’incedere. Ferrari è sparito dai radar dopo la prima amichevole stagionale, ormai più di un mese fa, risucchiato dai gorghi di un possibile addio che ad oggi non si è perfezionato, si è allenato più spesso per conto suo che con i compagni in attesa di un trasferimento che non si è (ancora?) concretizzato e forse, viste le necessità di avere comunque un altro centrale ‘esperto’ a disposizione oltre ad Erlic, Viti e Tressoldi, la sua idea di andarsene ha preso piega diversa, con la benedizione di Dionisi.

"Dovesse anche restare – ebbe e dire il tecnico neroverde alla vigilia della prima di campionato – non sarà mai un ingombro". E figuriamoci se può essere un ingombro Domenico Berardi, il neroverde più determinante di sempre, che a sentire quanto filtra – poco, tuttavia – dal blindatissimo centro sportivo di via Giorgio Squinzi, sarebbe tornato in gruppo anche lui dopo una decina di giorni di Aventino dovuti alle note vicende che lo hanno visto prima vicinissimo alla Juventus poi tolto dal mercato da Carnevali. Da capire se, tanto per Ferrari quanto per Berardi, si tratti di tregua, di tregua armata, di caso (o casi) che rientra, di ravvedimento o altro: con una settimana di mercato ancora aperto (e Cagliari alla finestra per Ferrari, cui si aggiungono i ‘ritorni di fiamma’ della Fiorentina per Berardinho, su cui la Juve chissà se se si è davvero defilata) tocca stare all’oggi, e l’oggi da’ i riscontri di due giocatori recuperati alla causa, e che si allenano in gruppo. Per sapere qualcosa di più in ordine alla loro disponibilità per Napoli tocca invece aspettare, domani, la conferenza stampa della vigilia di Alessio Dionisi.

Stefano Fogliani