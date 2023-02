I polacchi dello Skra in piena crisi E Modena fa 2-2 al Palapanini nell’allenamento con Padova

Mentre a Roma si gioca la Final Four di Coppa Italia, mancata da Modena per un soffio nel tiratissimo quarto di finale con Trento, l’attenzione mediatica in Polonia è tutta sul Pge Skra Belchatow, prossimo avversario della Valsa Group in Coppa Cev. A causa dei risultati sportivi molto deludenti infatti è stato convocato un consiglio di amministrazione giovedì scorso. I media polacchi parlano chiaramente di prospettiva di un cambio al vertice e di uno sponsor principale, la PGE, niente affatto contento di come è stata portata avanti sin qui la stagione visto anche il budget, uno dei più alti in Europa. Nell’ultimo periodo sono addirittura arrivate otto sconfitte consecutive in campionato, e solo la qualificazione ottenuta da Gardini in Coppa Cev ha salvato l’inverno dello Skra. Proprio Gardini è stato chiamato a metà mese per sostituire coach Joel Banks col compito di invertire il trend di una stagione con molti dei big in scadenza di contratto. In Polonia si parla anche di problemi coi pagamenti: tutti rumors che, aggiunti al possibile cambio al vertice del presidente Piechocki, creano un clima di tensione nella cittadina al centro della Polonia.

ALLENAMENTO CONGIUNTO. Intanto ieri, al PalaPanini, la Valsa Group ha disputato un allenamento congiunto con Pallavolo Padova terminato 2-2. Modena è partita con Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Rinaldi-Rousseaux di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro e Rossini libero, con Earvin Ngapetg che non ha preso parte all’allenamento per proseguire un lavoro differenziato in sala pesi.

Nei quattro set giocati il coach Andrea Giani ha alternato tutti i giocatori a disposizione, con Modena che ha vinto i primi due parziali. Si è visto in campo per uno scorcio lungo Tomas Rousseaux, autore di 8 punti, mentre i top scorer sono stati Lagumdzija e Rinaldi con 12 punti.

a.t.