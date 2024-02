I precedenti. A Pisa quattro vittorie, prima da avversario per lo ’squalo’

Solamente al quattordicesimo tentativo il Modena riusciva a conquistare la vittoria sul campo del Pisa, prima per i gialloblù solo quattro pareggi e ben nove sconfitte.

Era il 15 ottobre 1972, si disputava la quinta giornata del campionato di Serie C e il Modena, allenato da Nardino Costagliola era reduce da due larghe vittorie interne, 4-0 sulla Torres e 4-1 sull’Olbia. L’attaccante Giorgio Boscolo, che una settimana prima aveva firmato una tripletta dal dischetto, dopo neppure un quarto d’ora portava in vantaggio i gialloblù su calcio di rigore. Con il passare dei minuti l’Arena Garibaldi diventava una bolgia e nel corso della ripresa un tifoso del Pisa entrava in campo con l’intenzione di aggredire l’arbitro Governa di Alessandria ma veniva placcato da Alessandro Gibellini, stopper di un Modena che si portava a casa la terza vittoria consecutiva, alla quale ne facevano seguito altre due.

I canarini sembravano lanciati verso il ritorno immediato in Serie B ma poi entravano in crisi, Costagliola veniva sostituito con Stefano Angeleri, che a sua volta veniva rimpiazzato da Armando Cavazzuti, e chiudevano il campionato solo al settimo posto. Sia il Modena che il Pisa vantano diverse partecipazioni al campionato di Serie A, rispettivamente 13 e 7, ma nella massima serie non si sono mai affrontate. Le loro sfide complessive nei campionati a girone unico sono 25, 20 in B e 5 in C, con 4 vittorie del Modena, 8 pareggi e 13 successi del Pisa, mentre le reti sono 19 per i gialloblù e 36 per i nerazzurri. Dopo quella prima vittoria, il Modena si ripeteva la stagione successiva, sempre in C e sempre 1-0, rete di Gastone Mazzoli, prezioso rincalzo del centrocampo. Il terzo successo arrivava nel primo turno del campionato di Serie B 1986-87, 2-0 con reti nella ripresa del giovane centrocampista Damiano Longhi e del centravanti Sauro Frutti, al primo dei 17 gol che avrebbe messo a segno in quel torneo.

Quarta e ultima vittoria il 17 febbraio 2000, in C, 2-0 con doppietta dell’estroso attaccante Mino Bizzarri, prima rete già al terzo minuto su rigore e raddoppio nella ripresa. Fra gli otto pareggi da ricordare l’1-1 del 1969-70 in B con rete dell’oriundo argentino Rubén Merighi, l’1-1 del 2000-01 in C con gol di Mauro Zironelli e Modena poi promosso in B, e il 3-3 del 2007-08 in B con tripletta di Salvatore Bruno, oggi fra gli assistenti di Paolo Bianco. L’ultimo confronto fra il Pisa e il Modena risale alla passata stagione ed è finito 4-2 per i nerazzurri. Per i canarini gol di Nicholas Bonfanti, finito proprio al Pisa nell’ultimo mercato invernale, e di Luca Magnino. Per il Pisa la prima rete la metteva a segno su rigore Ettore Gliozzi, arrivato a Modena lo scorso gennaio per prendere il posto di Bonfanti.

Intanto sono in vendita dalle 10 di ieri i biglietti per la partita di domenica 3 marzo, quando allo stadio ’Braglia’ alle 18.30 arriverà la Cremonese per la nona giornata del girone di ritorno di Serie B. Entro le 19 di sabato sarà possibile anche acquistare i tagliandi del settore ospiti.

Rossano Donnini