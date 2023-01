I precedenti insegnano: a San Siro si può sognare

di Stefano Fogliani

La prima fu la sconfitta forse più festeggiata nella storia neroverde, con il Sassuolo battuto 2-1 ma già salvo: era il 2014, anno uno dei neroverdi in A e dopo la gara fu festa grande nella pancia di San Siro con Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli. L’ultima, siamo al novembre scorso, una delle vittorie più prestigiose della storia neroverde, un 3-1 scritto da Scamacca e Berardi che annichilì quel Milan che diventerà poi campione d’Italia restituendo, al ritorno, i tre gol ai neroverdi. Sarà che San Siro è San Siro, sarà che quello tra neroverdi e rossoneri è stato a lungo il ‘derby’ di Giorgio Squinzi, fatto sta che se i 19 precedenti di campionato andati in scena fin qua tra Sassuolo e Milan (ce n’è anche uno in Coppa Italia, vinsero i rossoneri) sono un mezzo romanzo, i capitoli più interessanti il Sassuolo li ha scritti proprio alla Scala del Calcio. Dove, atteso spesso da comprimario, ha spesso recitato da protagonista. Se il bilancio totale dice 10 vittorie del Milan, 3 pareggi (l’ultimo all’andata, al Mapei Stadium, a fine agosto) e 6 vittorie del Sassuolo, a fare specie è come il Sassuolo, per firmare i suoi acuti contro i rossoneri, per 3 volte abbia scelto San Siro. La prima volta il 6 gennaio 2015, quando il Sassuolo di Di Francesco cominciò proprio dai gol di Zaza e Sansone a costruire la sua fama di ‘ammazzagrandi’, l’ultima la stagione scorsa, quando Dionisi ripetè impresa che era riuscita, nel 202122, anche a De Zerbi, che il prato rossonero lo aveva violato per 2-1. A dire che il Sassuolo che plana sul Meazza milanista, visto il momento dei neroverdi (due punti nelle ultime otto gare), cerca un miracolo, tuttavia, si esagera perché i miracoli si verificano con minore frequanza rispetto alle imprese ‘milanesi’ dei neroverdi. Che a San Siro non perdono dal 2 marzo 2019, anno uno dell’era De Zerbi, quando furono penalizzati da un autogol di Lirola. Da lì in avanti, percorso netto o quasi: uno zero a zero la stagione seguente e poi, tra 20202021 e la stagione scorsa i due acuti. Il Milan che non se la passa benissimo incoraggerebbe la statistica, subito depressa, però da un altro dato, relativo alle gare disputate quest’anno alle 12,30, che ha visto i neroverdi ottenere un pareggio e una sconfitta senza segnare nemmeno un gol, mentre il Milan cinque gare, cinque vittorie.