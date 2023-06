I primi tasselli del nuovo Modena di Bianco Manconi ama i dribbling, Cotali per la difesa

di Lorenzo Longhi

Due parametri zero, una manciata di rientri dal prestito e per il Modena, già prima dell’inizio ufficiale del mercato, è già domani.

Inevitabile che sia così, per un club che cambierà guida tecnica (l’allenatore sarà, come noto, Paolo Bianco) e che ha voluto muoversi subito sugli svincolati, andando a pescare due profili anagraficamente non considerabili scommesse che stanno vivendo il migliore momento in carriera, vale a dire Jacopo Manconi e Matteo Cotali. Opportunità, ma anche scelte, quelle dei due, verosimilmente condivise con il tecnico, almeno a giudicare dalle indicazioni tattiche che hanno caratterizzato l’esperienza di Bianco da primo allenatore e quella da collaboratore di De Zerbi a Sassuolo (più che con Allegri a Torino).

Il tecnico foggiano lavora di base su una difesa a quattro e, nello spartito, si affida molto ad esterni che partecipano al gioco, preferibilmente basato sul 4-3-3 o il 4-2-3-1 per quanto concerne il sistema di gioco. In questo senso Manconi, classe 1994, attaccante esterno con una breve esperienza in B a Carpi, da tre stagioni consecutive in doppia cifra all’Albinoleffe, ha in qualche modo, e fatte le dovute proporzioni, le caratteristiche del Berardi neroverde: dribbling, capacità di giostrare ai lati o da trequartista, una buona propensione al tiro e alla realizzazione. In B, giocò sei ottimi mesi a Trapani nel 2017, ma il momento giusto per il salto è questo.

Laterale mancino di difesa, invece, è Matteo Cotali, 26 anni compiuti in aprile, capace in questa stagione di ottenere la promozione in A col Frosinone di Grosso e, soprattutto, di scalzare dalla titolarità Gianluca Frabotta a suon di prestazioni convincenti. Caratteristiche molto diverse, le sue, da quelle alle quali sino a qualche mese fa Modena si era abituata con Azzi: più che spinta, Cotali ha posizione e ordine difensivo, fondamentale per una squadra che sceglie il possesso, sebbene a Frosinone abbia mostrato una certa efficacia nelle proiezioni. Se la giocherà con Ponsi, che potrebbe in realtà con Bianco anche passare a destra.

Tutto da scrivere, invece, il futuro dei tanti rientri dai prestiti in C che il nuovo tecnico dovrà valutare. Ottime le stagioni di Guiebre alla Reggiana e Maggioni alla Juve Stabia, rispettivamente partiti titolari 33 e 36 volte, con il secondo a superare i 3mila minuti.

Deciderà il sodalizio Bianco-Vaira, ma i due hanno i numeri e potrebbero anche avere mercato. Saporiti, meglio alla Torres che a Montevarchi, per questioni tattiche ha una possibilità per farsi vedere, così come inizialmente Piacentini anche perché il nuovo Modena cerca centrali, mentre l’abbondanza a sinistra fa pensare a un nuovo prestito o cessione per Coccia. Tra i rientranti più possibilità a centrocampo per Bozhanaj rispetto a Nelli. Abiuso (7 reti alla Pergolettese) ha mostrato di avere bisogno di giocare, cosa che il Modena difficilmente può garantirgli. Da stabilire il futuro di Gargiulo, il più ’anziano’ tra i fine prestito, ma tutto è subordinato al mercato in entrata.