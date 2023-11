"I prossimi scontri con Parma e Reggiana?. Da quando sono qui non ho mai perso un derby..."

Nella serata del Panathlon dedicata al Modena calcio non poteva non parlare il capitano Antonio Pergreffi. Si comincia ovviamente dall’ultima gara, la sconfitta con la Sampdoria. "Credo che nel calcio e nella vita in generale si deve essere equilibrati. La partita di sabato è stata certamente un passo falso, ma altrettanto certamente non va ad inficiare quanto abbiamo fatto sinora. Il cammino sin qui è stato positivo, e non solo per i risultati ma anche per il modo di esprimere il nostro calcio. Con la Samp è stato un incidente di percorso dal quale dobbiamo far tesoro per imparare per non commettere determinati errori. Dopo la sosta ci aspettano due derby importanti e ci faremo trovare presenti". La squadra aveva abituato bene i tifosi e forse anche per questo il ko con i blucerchiati ha lasciato un pizzico di amaro in bocca: "Alla squadra si chiede sempre di fare sempre il meglio e di dare ogni volta un qualcosina in più. Noi siamo in linea con quello che stiamo facendo e con la classifica che abbiamo, si è lavorato bene in questi mesi raccogliendo prestazioni e punti. Ma non ci dobbiamo accontentare e dobbiamo trovare ancora quegli stimoli per affrontare al meglio le prossime partite prima della sosta di Natale". Pergreffi poi viene coinvolto sui giocatori arrivati in estate nel settore difensivo. "Riccio per me è stata una bella sorpresa, la serie B non l’aveva mai giocata e sta facendo vedere tutte le sue qualità. Nei ruoli difensivi c’è tanta concorrenza ed è uno stimolo positivo per tutti. Ma la crescita c’è stata in generale, sono stati impegnati tanti giocatori e i risultati si sono visti. Per quel che mi riguarda io sto bene, avevo avuto un piccolo infortunio contro il Lecco ma ho recuperato, ma il singolo non conta, dobbiamo lottare tutti insieme per raggiungere buoni risultati". Dopo la sosta Parma e Reggiana:" I prossimi derby? Da quando sono qui derby non ne ho mai persi...".

a.b.