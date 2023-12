I protagonisti, Gerli e Palumbo. "Che questa gara serva da lezione»

In sala interviste arriva Fabio Gerli (in foto), che commenta la gara e il suo graduale rientro nei ranghi: "Secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, siamo stati a un passo da portarla a casa e purtroppo, nel momento in cui sembrava che non potessimo più prendere gol, è arrivata la beffa finale. Dobbiamo ancora crescere ed evitare queste situazioni, però alla fine portiamo a casa un buon punto su un campo difficile, anche se in Serie B certe partite bisogna essere in grado di portarle in porto. Ad ogni modo abbiamo fatto un buonissimo girone di andata, stiamo lavorando molto bene e dobbiamo proseguire su questa strada. Come mi sento? Mi sono sentito bene, posso crescere di condizione ma sono contento di questi miei quarantacinque minuti, con la ripresa del campionato ritroverò la migliore condizione. Infortuni? Sì, ce ne sono stati ma non sono mai stati un alibi perchè chi ha sostituito gli acciaccati ha sempre fatto prestazioni dik grande livello, siamo una squadra ed un gruppo molto forti". Tocca poi al miglior canarino in campo, ovvero Antonio Palumbo che trasformando il rigore a metà ripresa aveva portato in vantaggio i gialli. "Non sono contento perchè farsi raggiungere nel recupero fa sempre male, però ci prendiamo questo punto e da qui ripartiamo. Sul rigore che ho calciato ero molto tranquillo, calciarlo era l’ultimo dei miei problemi; per quel che riguarda la partita penso che l’abbiamo interpretata nel modo giusto, almeno fino alla fine quando ci siamo fatti schiacciare, anche per merito dell’avversario che è comunque forte e ci ha creduto fino in fondo. Questa gara ci deve comunque servire da lezione, con un po’ più di accortezza si poteva davvero portare a casa. Cosa mi aspetto dal 2024? Principalmente tanta felicità per tutti, e personalmente di fare un girone di ritorno importante".

a.b.