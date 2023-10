I protagonisti. Palumbo: "Era destino andasse così». Seculin: "Punti che contano tanto»

Ad Andrea Seculin arrivano tanti complimenti, a cominciare da quelli di Paolo Bianco. "Lo ringrazio, ho saputo che avrei giocato solo nella mattinata, alla riunione tecnica. Sono contento della mia prestazione ma soprattutto della vittoria del Modena. I tre punti che abbiamo conquistato contano tantissimo perché arrivano dopo la vittoria di Brescia. Dobbiamo continuare così, goderci questa vittoria poi pensare alla prossima partita, che giocheremo su un campo difficile come quello del Catanzaro: ci andremo con grande entusiasmo e con la voglia di fare altri tre punti. Era normale che nel finale la Ternana attaccasse, anche perché noi ci eravamo abbassati un po’, peccato per il gol subito all’ultimo minuto, perché sarebbe stato bello mantenere la porta inviolata". L’eroe di giornata è stato Antonio Palumbo con il gol dell’ex che ha sbloccato il punteggio e una grande prestazione: "Era destino che dovessi segnare il mio primo gol nel Modena contro la mia ex squadra e non potessi esultare sotto la nostra curva, dovrò ripetermi il prima possibile. Penso di aver disputato una buona partita, la migliore da quando sono a Modena. La sostituzione l’ho chiesta io perché sabato sera avevo avuto un po’ di febbre, curata con una tachipirina. Cominciavo a sentire un po’ di freddo e ho chiesto il cambio. Giocare da trequartista o da mezzala cambia poco perché bene o male sono sempre lì davanti. Contro la Ternana era importante conquistare i tre punti perché era un po’ che non vincevamo in casa e perché ci aspettano diverse partite piuttosto impegnative. Il gol che ho realizzato ha un sapore speciale perché a vedermi c’erano i miei genitori, venuti da Napoli".

Rossano Donnini