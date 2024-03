I protagonisti. Ponsi: "Ingenui, meritavamo di più». Corrado: "Accettiamo il verdetto»

Poteva essere Fabio Ponsi (foto) il grande protagonista della gara ma la sua conclusione in pieno recupero si è infranta sul palo e due minuti dopo la Cremonese ha trovato con Bianchetti il gol che ha deciso la sfida. "Abbiamo disputato una grande partita, purtroppo ci è mancata lucidità nel finale, quando siamo stati un po’ ingenui" racconta il difensore ex Fiorentina dal rendimento sempre più convincente. Che continua: "Per la prestazione che abbiamo fatto meritavamo di più, anche il pareggio ci stava stretto, partite come questa se non le vinci le devi almeno pareggiarle. Siamo tutti molto arrabbiati, gli errori nel calcio si commettono ma dobbiamo cercare di ridurli al minimo. A volte possono dipendere dal caso ma dobbiamo cercare di portare il caso dalla nostra parte. La gara di andata ci aveva lasciato delle ferite che rimangono, questa volta abbiamo fatto tutt’altra prestazione, da grande squadra, ma non è bastata. Ne dobbiamo prendere atto e far sì che non succeda più". Tanta amarezza anche da parte di Niccolò Corrado, cursore della fascia sinistra: "C’è poco da dire, c’è rammarico da parte di tutti, è stata una bella partita, preparata e giocata bene, purtroppo l’episodio nel finale ci ha condannato. L’unica cosa da fare è rimboccarci le maniche, continuare a lavorare e pensare alla prossima sfida con la Feralpisalò. Nelle ultime partite abbiamo sempre fatto prestazioni di alto livello anche se non abbiamo mai raccolto quello che meritavamo, prima o poi gli episodi gireranno a nostro favore, dobbiamo lavorare ancora di più perché questo si verifichi. Il tiro di Ponsi l’avevo visto dentro e se fosse entrato staremmo parlando di tutt’altro, anche se è amaro dobbiamo accettare il verdetto del campo e non mollare.A Modena mi sto ambientando bene, il mister mi sta dando dei buoni insegnamenti da "quinto", seguo alla lettera tutto quello che mi dice".

r.d.