I protagonisti. Zaro: "Noi secondi a nessuno». Riccio: "Solidi dietro, siamo felici»

BRESCIA

Lo aspettava da 7 mesi questo giorno Giovanni Zaro. Dal 18 marzo scorso, quando con una doppietta firmò il 2-0 del Sudtirol alla Spal. Da allora non aveva più trovato il gol e ieri nel finale il difensore ha messo la zampata giusta con la sua terza rete in gialloblù, dopo le due contro Arezzo e Ravenna in Lega Pro. "Un gol importantissimo – spiega –, dopo il rigore c’era un po’ di malumore, poi sul corner la palla è capitata lì e mi sono fatto trovare pronto. Lo volevo tanto e lo cercavo, poi fatto così ha un peso enorme, perché porta tre punti forse non al 100% meritati ma contro una squadra imbattuta abbiamo affrontato la gara in modo giusto, creando delle occasioni e lottando fino alla fine. Una dedica? L’esultanza era per mio fratello, ma anche per la mia ragazza e miei genitori che non sono potuti venire". Zaro parla poi del modulo nuovo. "L’avevamo già usato a gara in corso in casa col Lecco e col Palermo – prosegue – ci dà più palleggio con un centrale in più e ci fa essere più aggressivi sulle punte. La classifica? Il Modena non è mai stato inferiore a nessuno, abbiamo perso due gare equilibrate contro due top come Palermo e Venezia, purtroppo gli episodi non ci stavano girando benissimo questa volta con un pizzico di fortuna ci riprendiamo qualcosa". Prima da titolare accanto a lui per Alessandro Pio Riccio. "Il ruolo da braccetto di destra non è stato un problema – spiega – ma la solidità difensiva passa da tutta la squadra e siamo felici".

Altra gara. Nell’altro recupero la prima vittoria del fanalino Lecco per 2-1 a Pisa: vantaggio ospite di Bianconi al 23’, pari di Tramoni al 63’ reso vano dalla rete al 96’ di Tordini.

La nuova classifica: Parma 23, Catanzaro 21, Palermo * 20, Venezia 18, Modena 16, Cosenza, e Como * 14, Brescia **, Sudtirol *, Cittadella e Cremonese 13, Pisa e Ascoli 12, Bari e Reggiana 11, Sampdoria e Spezia * 7, Ternana 6, Feralpi 5, Lecco ** 4.

d.s.