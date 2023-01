I ragazzi di Bigica cedono al Lecce sul più bello

sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Mandrelli (11’ s.t. Cinquegrano), Cannavaro (11’ s.t. Leone), Miranda, Ryan; Kumi (36’ s.t. Sasanelli), Touré (1’ s.t. Casolari), Abubakar; D’Andrea, Russo (24’ s.t. Baldari), Bruno. All. Bigica (Theiner, Scacchetti, Loeffen, Pieragnolo, Lolli, Zafferri, Foresta, Martini, Henriksen)

LECCE (4-2-3-1): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Vulturar, Samek; Corfitzen (28’ s.t. Daka), Berisha (40’ s.t. Russo), Salomaa (32’ s.t. Kljun); Burnete (40’ s.t. Bruhn). All. Coppitelli (Moccia, Leone, Ciucci, Minerva, Gueye, Borgo, Hegland, Milli)

Arbitro: Iacobellis di Pisa (Valente, Allocco)

Reti: 9’ p.t. Corfitzen,15’ p.t. Hasic, 27’ p.t. Salomaa, 22’ p.t. e 16’ s.t. Bruno.

Note: ammoniti Hasic, Russo, D’Andrea, Burnete, Borbei

Inciampa sul più bello, la Primavera neroverde, e facendosi battere dal Lecce getta via un’occasionissima per attestarsi nei quartieri altissimi della classifica.

Il Lecce parte fortissimo e scappa subito sul 2-0, e poco valgono i tentativi di rimonta della squadra di Bigica. Bruno dimezza, i pugliesi allungano di nuovo prima dell’intervallo e un altro gol di Bruno, all’ora di gioco, riaccende le vane speranze del Sassuolo, che tuttavia non ricuce del tutto il distacco. Finisce 3-2 per i pugliesi e al Sassuolo – che sbaglia anche, con D’Andrea, il rigore che avrebbe chiuso con tutta probabilità il match con un pareggio - restano solo i rimpianti per quanto avrebbe potuto essere.

Perché le sconfitte di Roma e Torino avevano dischiuso ai neroverdi prospettive di primato, e invece la giornata consegna a mister Bigica ed ai suoi giocatori solo il quinto posto in classifica.