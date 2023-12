I ragazzi di Bigica cercano continuità sul campo del Verona

Appuntamento con la trasferta contro l’Hellas Verona, per la Primavera neroverde di Emiliano Bigica, che cerca di dare seguito alla serie positiva che da fine ottobre ad oggi l’ha portata, complici 16 punti in 6 gare, nelle zone più nobili della classifica. "Affrontiamo una squadra ben organizzata, che abbina qualità a fisicità e dinamismo, dovremo essere bravi a sfruttare i loro punti deboli", dice alla vigilia il tecnico neroverde, che ai suoi chiede di "rimboccarsi le maniche e non dare mai nulla per scontato. Loro avranno voglia di tornare a una vittoria che manca da un po’ di tempo ma noi vogliamo continuare a fare bene". Si gioca al Sinergy Stadium di Verona alle 15, la partita sarà trasmessa in diretta sul canale Solo Calcio sull’App di Sportitalia. CLASSIFICA Inter 27 p.ti; Sassuolo, Milan 26; Lazio 25; Roma 24; Torino 22; Juventus 20; Atalanta, Empoli 19; Genoa, Cagliari 18; Sampdoria 14; Hellas Verona 13; Bologna 12; Lecce, Monza 11; Fiorentina10; Frosinone 3.