I ragazzi di Bigica contro l’Atalanta

In campo anche la Primavera di Bigica, che a Zingonia contro l’Atalanta prova a sfilarsi dal’impasse di due stop consecutivi che la condannano, fin qua, ad un campionato di retroguardia. Non semplice, perché i nerazzurri hanno fatto 6 dei loro 7 punti in casa, mentre il Sassuolo fatica in fase offensiva, e non segna da 234’. Inizio alle 16, diretta TV su Sportitalia – Canale 60 DTT o sull’APP Sportitalia) La giornata Inter-Torino 4-0; Genoa-Lazio 1-1; Lecce-Monza 1-1; Fiorentina-Milan 1-1; Empoli-Frosinone 4-0; Cagliari-Bologna 1-0; Roma-Sampdoria; Atalanta-Sassuolo; Juventus-Hellas Verona. ClassificA Milan, Inter 13 p.ti; Lazio, Empoli 10; Cagliari, Atalanta*, Roma*, Sampdoria* 7; Juventus*, Torino, Monza 6; Genoa 5; Sassuolo*, Hellas Verona*, Bologna 4; Lecce 3; Fiorentina 2; Frosinone 0.