I ragazzi di Bigica di scena sul campo della capolista Roma

Di nuovo in campo, per la terza volta in poco più di una settimana, la Primavera del Sassuolo. Reduce da un pari con il Bologna che la tiene dentro la sestina playoff e da una sconfitta contro il Genoa che ne ha interrotto il percorso di Coppa Italia, la squadra di Bigica cerca conferme su un campo minato,quello della Roma capolista. Si gioca alle 11, con diretta tv su Sportitalia, al ‘Tre Fontane’: in casa i giallorossi non perdono punti da settembre e sono la squadra che in stagione ha vinto di più e perso meno – ma hanno cominciato l’anno con una sconfitta a Firenze mentre il Sassuolo, lontano da casa, non fa punti da ottobre. A Bigica e ai suoi servono un’impresa e la miglior partita possibile. La giornata (14ma) Roma-Sassuolo; Lecce-Fiorentina; Napoli-Juventus; Bologna-Cagliari; Atalanta-Frosinone; Inter-Milan; Torino-Sampdoria; Cesena-Udinese; Hellas Verona-Empoli. LA CLASSIFICA Roma 29 punti; Torino 26; Juventus 25; Sassuolo, Fiorentina 23; Frosinone, Cagliari 22; Bologna 20; Lecce, Hellas Verona 18; Empoli 17; Milan 16; Inter, Atalanta 14; Napoli 13; Sampdoria 12; Udinese 5, Cesena 4.