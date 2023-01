I ragazzi di Bigica ko col Genoa Fuori dalla Coppa agli ottavi

sassuolo

1

genoa

2

SASSUOLO: Theiner, Pieragnolo (20’ s.t. Ryan), Casolari, Abubakar, Leone (32’ s.t. Bruno), D’Andrea, Baldari (20’ s.t. Russo), Lolli (20’ s.t. Kumi), Mata (36’ s.t. Sasanelli), Cinquegrano, Cannavaro. All. Bigica (Zouaghi, Scacchetti, Loeffen, Zafferri, Miranda, Foresta, Mandrelli, Martini, Corradini)

GENOA: Sattanino, Gagliardi, Boci, Palella, Calvani G., Bolcano, Fini, Arboscello (20’ s.t. Sarpa), Bornosuzov (36’ s.t. De Benedetti), Accornero, Papadopoulos (36’ s.t. Ambrosini). All. Agostini (Calvani S., Bertini, Lattuchella, Pittino, Bosia, Disegni, Spigariol, Pessolani)

Arbitro: Sig. Sfira di Pordenone (Giorgi, Consonni)

Reti: 14’ p.t. Accornero (rig.), 26’ p.t. Papadopoulos, 37’ p.t. Pieragnolo

Note: espulso (48’ s.t.) Gagliardi per doppia ammonizione, ammonito Casolari

Finisce agli ottavi di finale la Coppa Italia della Primavera del Sassuolo. Al Ricci fa festa il Genoa, che si impone per 2-1, risultato maturato già nel primo tempo e che il Sassuolo, nella ripresa, prova a recuperare senza che tuttavia il forcing esercitato dia gli esisti sperati. Sotto gli occhi di Alberto Bollini, tecnico dell’under 19 azzurra, i rossoblu vanno in vantaggio per primi al quarto d’ora e alla mezz’ora raddoppiano, inclinando il piano di un match che il Sassuolo va solo vicino a raddrizzare. Generosi, ma imprecisi e anche un po’ sfortunati, i ragazzi di Bigica hanno di che recriminare soprattutto sul vano assedio posto in essere nella ripresa, che li ha visti in più occasioni vicino al 2-2 con Kumi e soprattutto con una traversa colta da Cinquegrano.