I ragazzi di Bigica tornano in campo Al Ricci il derby con il Bologna

SASSUOLO

Dopo quella della prima squadra, riprende anche la stagione della Primavera neroverde guidata da Emiliano Bigica. Che ricomincia dallo stadio Ricci, oggi pomeriggio alle 17 (biglietti 5 euro, ridotto under 16 2) con il derby contro il Bologna. Sfida tutt’altro che banale, e di alta quota, con in palio punti pesanti in chiave playoff e tutte le incognite che derivano, tanto ai neroverdi quanto ai rossoblu, dalla lunga pausa invernale che ha di fatto sospeso il campionato per due mesi.

Il Sassuolo, con i 22 punti raccolti finora, ovvero nelle prime 12 giornate di campionato, è quarto in classifica appaiato al Frosinone, i rossoblù inseguono, staccati di appena tre lunghezze. La gara sarà trasmessa in diretta da Sportitalia, canale 60 DTT e APP di Sportitalia – www.sportitalia.com.

La giornata Juventus-Lecce; Milan-Napoli; Fiorentina-Roma; Sassuolo-Bologna; Cagliari-Atalanta; Frosinone-Torino; Empoli-Inter; Sampdoria-Cesena; Udinese-Hellas Verona.

La classifica Roma 29; Juventus 24; Torino 23; Sassuolo, Frosinone 22; Fiorentina 20; Bologna, Cagliari 19; Lecce, Empoli, Hellas Verona 17; Milan 15; Atalanta 14; Napoli 12; Inter 11; Sampdoria 9; Cesena, Udinese 4.

s.f.