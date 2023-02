I ragazzi di Bigica travolti a Verona

hellas verona

HELLAS VERONA: Boseggia, El Wafi, Calabrese, Patanè (43’ s.t. Furini), Schirone, Caia (35’ s.t. Cazzadori), Bernardi, Joselito (43’ s.t. Verzini), Ebenguè, D’Agostino (29’ s.t. Rihai), Cisse (35’ s.t. Dias Patricio). All Sammarco (Marchetti, Toniolo, Matyjewicz, Zorom, Diao Balde, Nwanege)

SASSUOLO: Zacchi, Loeffen (21’ s.t. Cannavaro), Pieragnolo, Casolari, Leone, Russo (13’ s.t. Zaknic), Miranda, Toure (21’ s.t. Baldari), Martini (13’ s.t. Mandrelli), Bruno, Gori (40’ s.t. Loporcaro). All. Bigica (Theiner, Lolli, Foresta, Ryan) Arbitro: Vingo di Pisa (Ricciardi, Licari)

Reti: 48’ p.t. e 41’ s.t. Patanè, 8’ s.t. Caia, 48’ s.t. Cazzadori

Note: espulso (10’ s.t.) Miranda per doppia ammonizione, ammoniti Loeffen, Joselito, Casolari

Brutta sconfitta del Sassuolo Primavera sul campo dell’Hellas Verona, con un 4-0 il finale in favore degli scaligeri condizionato anche dall’inferiorità numerica cui l’espulsione di Miranda in avvio di ripresa costringe i ragazzi di Bigica. Vero tuttavia che, quando sono rimasti in 10, i neroverdi erano già sotto, pur non demeritando, 2-0: hanno cercato l’impresa in 10, ma nel finale di gara i gialloblu hanno dilagato.

