I ragazzi di mister Bigica non sbagliano Poker al Cesena e zona Playoff nel mirino

Sassuolo

4

Cesena

0

Sassuolo: Zacchi; Martini (1’ s.t. Mandrelli), Cannavaro, Miranda, Pieragnolo, Kumi, Casolari (37’ s.t. Ryan), Leone (18’ s.t. Tourè), D’Andrea, Bruno (30’ s.t. Ajayi); Russo (30’ s.t. Gori). All. Bigica (Zouaghi, Theiner, Loeffen, Baldari, Lolli, Mata, Foresta, Cinquegrano, Zaknic, Loporcaro)

Cesena: Pollini, David, Lilli (37’ s.t. Ferretti), Ghinelli, Pieraccini, Lepri, Denes, Gessaroli, Manetti (27’ s.t. Balde), Campedelli (27’ s.r. Di Francesco), Milli (25’ s.t. Polli). All. Ceccarelli (Veliaj, Elefante, Rossi, Amadori, Carlini, Guidi, Castorri, Gramignoli)

Arbitro: Galipò di Firenze (Ravera, Montanelli)

Reti: 5’ p.t. Leone, 24’ s.t. Bruno (rig.), 27’ s.t. Russo, 35’ s.t. Ajayi

Note: ammoniti Martini, Lepri, Kumi, Manetti, Bruno, Russo, Denes, Lilli, Gori, Miranda

Non doveva sbagliare, la Primavera neroverde di Emiliano Bigica, e non sbaglia. Rifila un 4-0 al fanalino di coda Cesena e rimette nel mirino la zona playoff, distante adesso solo un punto. Leone in avvio di primo tempo mette subito la gara in discesa per il Sassuolo, che prima centra due legni poi trova la porta romagnola con Bruno, Russo e Ajayi che confezionano il poker sul quale si chiude la contesa. Prossimo impegno per i neroverdi a Udine, sabato alle 11.