"I ragazzi sono cresciuti, sono soddisfatto"

Parla solo di campo Andrea Giani al termine del match con Perugia, non c’è spazio per domande riguardanti il suo futuro e l’improvviso divorzio con Modena, se ne parlerà poi e probabilmente a bocce definitivamente ferme. La sua analisi è positiva, perché Modena ha combattuto come sa fare su ogni pallone: "Abbiamo lottato in tutti i set, compreso il terzo nel quale siamo andati ai vantaggi e abbiamo avuto anche i palloni per chiudere. La nostra è una squadra nella quale sette giocatori hanno fatto una stagione straordinaria, giocando tutte le partite e allenandosi fino alla fine nei play off. Non potevo non fare dei cambi in questo girone per la Challenge, ma sono comunque molto contento di quello che i subentrati stanno facendo. Sia con Monza che con Padova che qui a Perugia, giocando contro formazioni titolari o quasi, siamo cresciuti e lo abbiamo dimostrato. Vincere contro la Sir con tutti i migliori in campo era impensabile, ma abbiamo gettato in campo con entusiasmo tutto quello che ci siamo costruiti dentro la stagione". Una nota a margine su Lorenzo Sala: "Sala è uno dei ragazzi che ha fatto il percorso migliore. Già da due anni stiamo lavorando con lui sul fisico e nella parte tecnica. Ha trovato spazio spesso nella nostra squadra e in questo play off sta facendo bene. Qualche sbavatura in difesa, ma in attacco e battuta ha fatto molto bene e con grande continuità". La parola poi ad Andrea Anastasi, l’allenatore della Sir Safety Susa Perugia che di Giani potrebbe essere il successore sulla panchina di Modena il prossimo anno, o almeno è uno dei nomi più gettonati del momento: "Non era facile tornare subito in campo dopo i cinque set impegnativi con Verona. A un certo punto, sul 23-20 del terzo set, pensavamo di aver vinto, non abbiamo più messo giù un pallone e siamo dovuti rimanere in campo col muro".

a.t.