Un clima gelido, quello che ha accolto Modena Volley in Slovenia. Prima di tutto da un punto di vista meteorologico: la notte che ha ospitato Bruno e compagni a Lubiana prima del match ha segnato una temperatura minima di -9 e al mattino di mercoledì i giocatori della Valsa Group sono stati risvegliati da una fitta nevicata. Clima non troppo caldo anche all’interno dell’Hala Tivoli: nonostante il giorno di festa in Slovenia, mercoledì di interruzione del lavoro e di tutte le attività per commemorare l’autore dell’inno nazionale, sulle tribune del palazzetto dello sport vicino al centro cittadino (non quello da 10mila posti utilizzato per il Mondiale e alcune partite di Champions degli anni scorsi, più fuori dalla città) c’erano non più di 600 spettatori. Nulla di comparabile col catino infuocato nel quale i giocatori della Valsa Group si erano ritrovati in Germania, a Luneburg, per il match di andata dei playoff. Tra i tifosi sloveni, spettatori non troppo esaltati dalla prestazione della loro squadra, anche dieci tifosi modenesi, che si sono fatti il viaggio di andata e ritorno in giornata, ripagati dalla vittoria della loro squadra. Otto ore di macchina tra andata e ritorno. Un’ipoteca che le altre favorite della vigilia non sono riuscite a mettere: martedì sera Piacenza aveva clamorosamente perso 3-1 a Montpellier, e ora la formazione di Leal, Simon e Brizard dovrà vincere 3-0 o 3-1 in casa e poi battere i francesi anche al golden set. Un po’ meglio è andata allo Skra Belchatow di Kooy, Lanza e Atanasijevic, che trovatosi sotto 2-0 contro il Karlovarsko in Repubblica Ceca è riuscito a rimontare fino al 2-2 prima di perdere al tie-break: una fattispecie simile a ciò che è capitato a Modena contro il Luneburg, ma ora i polacchi non possono fallire la vittoria in casa per passare il turno.

a.t.